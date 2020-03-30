Іран звинуватив США в медичному тероризмі

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив США в медичному тероризмі через продовження політики санкцій в умовах пандемії коронавірусу. Про це він написав у статті для газети «Коммерсант».

На думку глави дипвідомства, Сполучені Штати застосовують «медичний і економічний тероризм» відносно Ірану. Зокрема, він назвав метою Вашингтона не дозволити країні користуватися її парком літаків і заважати в боротьбі з COVID-19. Заріф назвав такі дії злочином проти людяності, закликавши не створювати перебої в доставці міжнародної допомоги.

26 березня Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від ряду інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.