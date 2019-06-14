Кальян: как правильно выбрать и курить

Такой восточный атрибут как кальян активно завоевывает симпатии европейцев. В нашей стране многие застолья тоже не обходятся без курения кальяна. Часть любителей экзотики предпочитают наслаждаться процессом в барах и ресторанах, другие же не отказывают себе в удовольствии купить кальян для домашнего использования. Тем более что сделать это можно онлайн, к примеру, посетив Интернет магазин smokypanda.

Как найти “свою” модель?

Рынок предлагает курительные агрегаты в ассортименте от разных производителей. В выборе специалисты советуют руководствоваться такими факторами, как:

внешний вид,

функциональность,

комплектация,

герметичность,

характеристики,

качество исполнения.

В приоритете продукция из безопасных и долговечных материалов – толстостенного стекла, нержавеющих металлов, медицинского силикона.

Как курить кальян правильно

Известно несколько техник этого расслабляющего процесса, поэтому каждый сможет подобрать “свой” вариант. Кому-то больше нравится проводить время, медленно вдыхая дым, другие быстро затягиваются. Специалисты рекомендуют не повторять за кем-то ту или иную технику, а искать собственный путь. Главное, чтобы процесс позволил расслабиться и получать удовольствие. А организм подскажет, что, с его точки зрения, правильно.

Но, все же, несколько правил знать нужно. К примеру, для курения используются только специально предназначенные смеси. Располагайте прибор на полу или на невысоком столике. Дым после затяжки не глотают, а сперва выпускают излишки, и только после этого втягивают. Курение кальяна и крепкий алкоголь – несовместимы. Также не следует приступать к процессу на голодный желудок. Самая любимая поза любителей расслабиться в компании кальяна – полулежа, используя небольшие подушки.