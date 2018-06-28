Канадця покарали за 24 дружини і 149 дітей

Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія виніс вирок 61-річному багатоженцю Вістону Блекмору (Winston Blackmore). Як повідомляє видання Daily Mail, йому вдалося уникнути тюремного ув’язнення.

У липні 2017 року чоловіка визнали винним у володінні 24 дружинами, а його зятя, 53-річного Джеймса Олер (James Oler), – в шлюбі відразу з п’ятьма жінками.

Блекмора засудили до шестимісячного домашнього арешту, в рамках якого він зможе ходити на роботу і звертатися до лікаря в разі потреби. Олер обрали ту ж запобіжний захід, однак тільки на три місяці. Старшому канадцеві належить 150 годин громадських робіт, а молодшому – 75. Також вони зобов’язані 12 місяців регулярно відмічатися в поліцейській дільниці.

Суддя Шері Енн Донеген (Sheri Ann Donegan) зазначила, що, хоча обидва чоловіки працьовиті і в іншому повністю дотримуються закону, вона не могла їх помилувати, так як деяким з їхніх дружин ледь виповнилося 15 років на момент укладення шлюбу. «Він дав зрозуміти, що ніяке покарання не змінить його релігійних поглядів. Він не розкаявся і не збирається», – додала вона. Повідомляється, що у Блекмора 149 дітей.

У минулому чоловіки були єпископами розкольницької Фундаменталістської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони). Олер і Блекмор живуть в поселенні Баунтіфул – громаді, заснованій у 1946 році і об’єднує 1,5 тисячі прихильників полігамії. Вони самі добувають собі їжу, економіка комуни побудована на принципі натурального обміну.

У залі суду були присутні десятки прихильників Блекмора, деякі з них розридалися, коли почули вирок. Максимальне покарання за багатоженство в Канаді – п’ять років тюремного ув’язнення.