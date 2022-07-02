Каньє Вест пригрозив судом названій на честь його альбому бургерній

Американський репер Каньє Вест пригрозив судом хазяїнові бургерної у Мельбурні, столиці австралійського штату Вікторія. Про це повідомляє DailyMail.

Сам ресторан, власник якого був великим шанувальником Веста, назвав на честь першого альбому виконавця The College Dropout. Будівля була прикрашена фресками із зображенням артиста, а деякі страви були названі на його честь.

Адвокати 45-річного репера пригрозили господарю закладу судом, заявивши про те, що Каньє не давав згоди на використання своїх зображень та імені. Логотип ресторану було змінено, а фреска з його зображенням – знята.

Власник бургерної Марк Елкхурі зізнався, що був розчарований загрозою судового позову від виконавця, оскільки, за його словами, створений ним заклад був «даниною поваги» артистові.

На початку літа хіп-хоп виконавець вирішив зробити перерву у своїй кар’єрі та не займатися створенням нових музичних релізів протягом року.