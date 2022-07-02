Кардіолог назвав допустимий обсяг шампанського у спеку

Лікар-кардіолог Віталій Павлов дозволив випити в спеку лише півкелиба шампанського. Він пояснив, чому максимально допустимий обсяг саме такий.

Павлов сказав, що у спеку можна випити не більше 100 мілілітрів ігристого. «Ігристі вина по фортеці приблизно дорівнюють тихим винам, відповідно, 100 мілілітрів — це одна доза. Тут суть у кількості спирту. Не має різниці, з якого алкоголю він надходить», — пояснив він.

Павлов попередив, що вживання алкоголю в спеку може спричинити додаткове зневоднення на тлі втрати рідини та електролітів із потом. “У комбінації це може призвести до більш вираженого зневоднення, перегріву організму і далі до серйозніших наслідків”, – назвав небезпечну властивість алкоголю кардіолог.

Більш серйозними наслідками можуть стати аритмія та серцева недостатність, продовжив він. Помірним споживанням алкоголю на день він назвав одну дозу для жінок та дві дози для чоловіків, при цьому за один раз фахівець просить не випивати більше трьох доз для жінок та чотирьох для чоловіків. “Одна доза алкоголю – це десять мілілітрів спирту (приблизно 100 мілілітрів вина, 330 мілілітрів пива або 30 мілілітрів міцного алкоголю)”, – уточнив Павлов.