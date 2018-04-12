Кассеты для купюроприемников: где купить надежный механизм

С таким электронным механизмом, как купюроприемник, приходилось сталкиваться практически каждому. Кто-то любит кофе и пользуется услугам вендинговых автоматов, другие оплачивали через специальные устройства коммунальные или другие услуги, третьи пользовались детскими автоматами, установленными в развлекательных центрах. В любом случае купюроприемники позволяют экономить время и обладают таким преимуществом, как удобство в использовании. Задача устройств – проверять подлинность купюр и обеспечивать их хранение.

Бесперебойная работа таких платежных систем зависит от ряда факторов, в первую очередь, от надежности и качества комплектующих и расходных материалов. Некоторые механизмы оснащены специальной кассетой: ее функция – укладывать принимаемые деньги. Такое устройство периодически следует менять. Благо, на отечественном рынке приобрести новое изделие не составляет труда.

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Если есть потребность в кассете cashcode msm 1000, выгоднее всего покупать ее онлайн. К примеру, Интернет магазин VendingPrо реализует оригинальную продукцию из Канады, которая идеально подходит для купюроприемника CashCode MSM 1000. Благодаря наличию такой кассеты, банкнотоприемник становится более удобным в использовании. Кроме этого, комплектующее защищает аппарат от взлома (оснащено специальным замком). И, наконец, упрощает процедуру инкассации. Можно купить как новую продукцию, так и бывшую в употреблении.

Конечно же, на рынке представлены более дешевые неоригинальные кассеты китайского производства. Но они менее надежные, оснащены не рычажным, а пружинным механизмом, поэтому быстрее выходят из строя и требуют замены.

Кроме кассет, для терминалов могут понадобиться и другие комплектующие – термопринтеры, замки, провода питания, прошивки и так далее.