Kidsi.com.ua – коляски-трости, а также другие важные принадлежности и приспособления для вашого малыша

Интернет-магазин Kidsi.com.ua предлагает вам ознакомиться с продукцией, представленной в этом разделе каталога – Коляски-трости – популярными и любимыми многими родителями детскими колясками-тростями.

Для каждой молодой мамы такая коляска – неоценимая помощь во время длительных прогулок с малышом. Детские коляски трости обладают рядом преимуществ по сравнению с другими моделями. Прежде всего, они очень легкие, удобно и быстро складываются, принимая компактную форму. К тому же, занимают мало места в помещении, что, согласитесь, тоже немаловажно. С такими детскими колясками легко ездить в городском транспорте или заниматься шопингом. Коляска-трость – маневренна и проста в эксплуатации. Она имеет множество полезных функций: ремни безопасности, фиксатор на колесах, регулятор положения спинки, страховочный замок и проч. Поскольку конструкция таких изделий максимально проста, коляски-трости имеют доступную цену.

В Kidsi.com.ua вы можете купить прогулочные коляски трости от ведущих мировых производителей – Chicco, Maclaren, Brevi, Cam, Capella и других. Детская коляска трость, легкая и удобная – отличный вариант первого личного транспорта для вашего малыша. Родители используют их как для прогулок по городу, так и для загородного отдыха.

Кроме того, многие молодые мамы, в том числе и наши соотечественницы, оценили прекрасные качества и стильный дизайн, которыми обладают детские коляски Inglesina. Эта известная итальянская компания, которая имеет полувековой опыт работы на рынке товаров для детей, заботится о том, чтобы ее продукция была комфортной, удобной, надежной и красивой.

Коляски детские Inglesina представлены в этом каталоге нашего Интернет магазина в нескольких категориях. Здесь мамы и папы смогут выбрать прогулочные коляски, коляски-трости, комбинированные модели и модели для двойни (тройни), трансформеры и коляски для новорожденных Inglesina. Большой ассортимент представленных товаров предоставляет вам возможность выбрать как дорогие модели, так и бюджетные варианты.

Все модели укомплектованы вместительной теплой люлькой или удобным сидением, несложной системой трансформации, надежными колесами, благодаря которым ход коляски – плавный и тихий. Детская коляска Inglesina пользуется заслуженной популярностью среди покупателей ведущих европейских стран. Отныне оценить безопасность, эстетические свойства, надежность, удобство и высокое качество исполнения моделей итальянских производителей сможете и вы.