Кім Чен Ин вперше за 10 років відмовився від новорічного звернення

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше за 10 років відмовився від новорічного телезвернення і надіслав громадянам країни новорічну листівку з привітаннями. Раніше він робив так в 2011 році. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР.

При цьому Daily Mail передає, що на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні зібралися тисячі людей, щоб зустріти Новий Рік. Там був організований святковий феєрверк і концерт. Масові заходи відбулися на тлі офіційної відсутності в країні випадків коронавірусу.

«Від душі бажаю всім сім’ям країни подальшого розквіту, великого щастя. Від щирого серця бажаю коханому народу благополуччя. І в році, що наступив я буду енергійніше боротися за наближення нової епохи, коли реалізуються ідеал і сподівання нашого народу», — написав Кім Чен Ин.

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Він також передав привіт жителям країни і подякував тим, хто вірить в партію і підтримує її.

У Північній Кореї регулярно підкреслювалося, що країна не потребує зовнішньої допомоги. У країні нібито не було жодного випадку зараження коронавірусом за весь час пандемії, підозра на її наявність нібито спостерігалося тільки один раз.