Кіт вижив після 40 хвилин обертання в пральній машині

В Осло кіт на прізвисько Зеро випадково потрапив у пральну машину і пережив 40 хвилин прання при температурі 30 градусів в режимі для шерсті. Про це повідомляє норвезький портал NRK.

Кіт опинився в барабані, коли дверцята машинки відкрили для завантаження білизни. Після закінчення прання тварину виявив 14-річний хлопчик Йоаким. «Він промок наскрізь. Він виглядав абсолютно скуйводженим і худішим, ніж зазвичай. Він насилу орієнтувався в просторі, і його почало нудити», – розповів він.

Кота відвезли у ветеринарну лікарню, де йому поставили крапельницю. Через два дні тварина повернулася до своїх господарів, які тепер пильно оглядають пральну машину перед запуском.