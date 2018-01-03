Кочівники-мусульмани влаштували різанину осілим селянам-християнам в Нігерії

Не менш 21 людей загинули, ще 30 отримали поранення в результаті нападу скотарів фулані на землеробськіпоселення народу тів в Нігерії. Про це з посиланням на губернатора провінції Бенуе Самуеля ортом повідомляє The Guardian.

За словами губернатора, нападу в понеділок і вівторок зазнали поселення Гума і Лого. Регулярні набіги скотарів-фулані на землі осілих селян в ряді штатів середнього пояса Нігерії змусили владу штату Бенуе прийняти закон, що обмежує випас худоби спеціальними територіями. Він набув чинності 1 листопада 2017 року, викликавши невдоволення практикуючих кочове скотарство фулані, які вважають вжиті заходи дискримінаційними щодо своєї громаді.

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В результаті зіткнень скотарів і землеробів в Нігерії щорічно гине близько двох тисяч чоловік. Головною причиною конфлікту експерти вважають опустелювання півночі Нігерії, що приводить до скорочення пасовищ і змушує скотарів мігрувати на південь. Місцеві осілі жителі, велика частина яких сповідує християнство, також звинувачує фулани в спробах ісламізувати Нігерію.

У квітні 2017 року повідомлялося, що в результаті конфлікту між фулані і осілими селянами в Нігерії загинуло 15 осіб.