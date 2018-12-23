Колега тримала дізнавальницю з Уфи під час зґвалтування

Колега згвалтованої поліцейськими уфимської дізнавальниці може стати фігуранткою кримінальної справи як співучасниця злочину. Про це в середу, 19 грудня, повідомляє cupol.lviv.ua.

За даними джерела видання, дівчина допомагала тримати потерпілу за голову і руки під час насильницьких дій. Після того, що сталося вона перевелася в інше відділення і продовжує працювати, кримінальну справу стосовно неї зараз не порушено.

Джерело також розповіло журналістам про умови утримання поліцейських в СІЗО, де вони знаходяться з початку листопада. Найгірша камера, за його словами, у начальника відділу з питань міграції, чиї біоматеріали були виявлені при первинній експертизі. Чоловіка тримають в штрафному ізоляторі, двоє інших, чиї аналізи поки не готові, містяться в звичайних умовах.

Сама потерпіла поки знаходиться на лікарняному, але найближчим часом планує повернутися на колишнє місце роботи. Її колеги зізналися журналістам, що тепер належать до спільної службі з неї насторожено, а чоловіки і зовсім не хочуть сидіти в одному кабінеті, побоюючись звинувачень в свою адресу.

Про інцидент в уфимській поліції стало відомо 31 жовтня. 23-річна дізнавальниця звинуватила колег в згвалтуванні. За підозрою в скоєнні злочину були затримані 51-річний полковник поліції, начальник ОМВД по Уфимського району, 50-річний полковник поліції, начальник ОМВД по Карамаскалінському району, і 34-річний підполковник поліції – начальник відділу з питань міграції ОМВД по Уфимському району. На наступний день всі троє були звільнені з МВС.

За словами джерела, зазначені співробітники влаштували застілля в кабінеті, а пізно ввечері нібито через службову необхідність викликали туди підпорядковану – лейтенанта поліції, спробували напоїти і згвалтували. Пізніше з’ясувалося, що згвалтована дівчина – дочка заступника начальника управління Росгвардіі по Башкирії. Вона тільки в цьому році закінчила інститут і прийшла на роботу дізнавачем.