Колишнього чоловіка Брітні Спірс визнали винним у проникненні до будинку артистки

Екс-чоловіка американської співачки Брітні Спірс Джейсона Александра визнали винним у проникненні до будинку артистки, нанесенні побоїв її охоронцям та вандалізмі. Про це повідомляє DailyMail.

Наразі колишньому чоловікові виконавиці загрожує до п’яти років позбавлення волі за спробу зірвати весілля зірки. 9 червня Александр, розпочавши прямий ефір у своїх соціальних мережах, спробував пробратися до резиденції Спірс у спробі зіпсувати торжество.

Чоловік вступив у конфлікт із охороною, після чого почав зламувати двері до спальні співачки, заявляючи про те, що артистка є його першою та єдиною дружиною. Повідомляється, що при затриманні екс-чоловіка зірки поліцією у нього знайшли ножа.

У середині червня американський суд виніс ухвалу про заборону Александра наближатися до виконавиці ближче ніж на 91 кілометр протягом трьох років.