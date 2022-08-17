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Колишнього чоловіка Брітні Спірс визнали винним у проникненні до будинку артистки

admin August 13, 2022 in News - 0 Minutes

Екс-чоловіка американської співачки Брітні Спірс Джейсона Александра визнали винним у проникненні до будинку артистки, нанесенні побоїв її охоронцям та вандалізмі. Про це повідомляє DailyMail.

Наразі колишньому чоловікові виконавиці загрожує до п’яти років позбавлення волі за спробу зірвати весілля зірки. 9 червня Александр, розпочавши прямий ефір у своїх соціальних мережах, спробував пробратися до резиденції Спірс у спробі зіпсувати торжество.

Чоловік вступив у конфлікт із охороною, після чого почав зламувати двері до спальні співачки, заявляючи про те, що артистка є його першою та єдиною дружиною. Повідомляється, що при затриманні екс-чоловіка зірки поліцією у нього знайшли ножа.

У середині червня американський суд виніс ухвалу про заборону Александра наближатися до виконавиці ближче ніж на 91 кілометр протягом трьох років.

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