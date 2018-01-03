Кросівки Air Jordan 1 обклеїли 15 тисячами золотих кристалів Swarovski. Про це повідомляє Footwear News.

Скульптор і дизайнер Деніел Джейкоб (Daniel Jacob), що спеціалізується на кастомізації різних предметів за допомогою кристалів, обклеїв ними класичну баскетбольну модель Air Jordan 1 Pinnacle. Також він розмістив на заднику логотип свого бренду The Dan Life.

«Більшість моїх робіт – скульптури. І коли я створив велику скульптуру Air Jordan, багато хто помилково вирішили, що це кросівки, які можна носити, – розповів дизайнер. – Я отримав безліч замовлень на таке взуття і врешті-решт вирішив, що і справді зроблю міні-серію такому взутті в моєму улюбленому кольорі, на основі моєї улюбленої моделі Air Jordan».

За словами Джейкоба, робота з кастомізації проводилася вручну, обробка однієї пари займає три тижні. Кросівки будуть виставлені на продаж в Instagram бренду за ціною 6 500 доларів.

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