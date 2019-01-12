Курите кальян, а не табак или “травку”

Смеси трав, которые носят название известных сортов наркотического зелья, продают вполне легально в одном из магазинов Тернополя. Примерно за полторы сотни гривен здесь можно приобрести небольшие целлофановые пакетики со смесью трав под названием “Афганка” или “Гагарин”.

Впрочем, продавцы уверяют – ничего общего с запрещенной “травой” эта мешанина не имеет. В их состав входят смеси различных трав, ни одна из которых не запрещена на территории Украины. И их, по инструкции, нужно досыпать на ароматическую лампу.

Такой магазин в Тернополе первый, – рассказывает продавец магазина Юрий. – Однако сеть подобных магазинов работает в Киеве. Мы не являемся каким-то наркопритоном, а имеем все необходимые лицензии и разрешения для осуществления такой торговли.

Продавец магазина показывает, как выглядит товар – небольшой целлофановый пакетик. Там – щепотка зелья. К нему прилагается инструкция, в которой указано, что щепотку такой травы нужно положить на аромалампу, чтобы создать в помещении нужный запах с расслабляющим эффектом. Однако не все покупатели магазина понимают, как нужно пользоваться аромасмесями. Отпускать эти аромасмеси несовершеннолетним запрещено, поэтому мы продаем только взрослым, – говорит продавец. – Обычно к нам приходят молодые люди 20-30 лет. Еще у нас можно купить различные табаки для кальяна, сам кальян цена которого вполне приемлема, и ароматические палочки.

Невысокий парень с бритой головой долго рассматривает пакетик, а потом спрашивает продавца. Так что, все это надо в бульбулятор насыпать и курить? – спрашивает покупатель. – А если я один все это скурю, мне плохо не будет?

Продавец улыбается и кивает головой. Какой бульбулятор? Где ты видел, чтобы у нас продавались бульбуляторы? – говорит он. – Щепотку насыпаешь на ароматическую лампу и в помещении создается соответствующий аромат. Вот ведь, все в инструкции пишет. В подвал молодые ребята заглядывают друг за другом – рассматривают этикетки и всевозможные устройства – аромалампы, кальяны.