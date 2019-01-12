Лас-Вегас по-украински

Буковель и Славское готовы предоставить убежище игорному бизнесу

Госкомпредпринимательства Украины готовит законопроект, который восстановит игорный бизнес. Правда, речь идет только о возобновлении деятельности казино в курортных городах, пятизвездочных отелях по всей Украине, а также три – и четырехзвездочных гостиницах в Одессе. В западном регионе готовы строить в себя казино курорты Буковель и Славское.

Как рассказала Ольга Кашуба, глава представительства Госкомпредпринимательства во Львовской области, пока законопроект на стадии проработки.

– Сейчас идет согласование зон, где позволят работать игорному бизнесу. Их должны согласовать вице-премьер-министр Украины и губернаторы областей, – говорит Ольга Кашуба.

Тем временем, пока легализация игорного бизнеса находится на стадии рассмотрения, азартные украинцы вынуждены скитаться по подпольным игорнм салонам, что является очень рискованымс финансофой и правовой точек зрения. Поэтому для части игроков оптимальным стало играть игровые автоматы Вулкан онлайн. Здесь все почти также как в оффлайн-заведениях, при этом сервис и гарантии отличаются в лучшую сторону.

Но вернемся к теме легализации игорного бизнеса. Узнать весь перечень городов Львовщины, которые могут получить статус игорной зоны, нам не удалось. Как отметили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, “соответствующие должностные лица пока знакомятся с материалом”, а потом вообще отказались комментировать этот вопрос.

Зато Григорий Трипульский, президент Ассоциации игорного бизнеса Украины, отметил, что с Западной Украины желание построить у себя казино обнаружили карпатские курорты Буковель и Славское. Львов пока воздерживается. По словам заместителя городского головы Львова, восстановление игорного бизнеса – исключительно коллегиальное решение Львовского городского совета и пока об этом речь не идет.

– Недостатком законопроекта является то, что он практически не решает вопрос законного существования игорного бизнеса. Речь идет об узаконивании только крупных казино в курортных городах и крупных гостиницах. Однако игровые автоматы и в дальнейшем остаются вне закона, – резюмировал Григорий Трипульский.

Эксперты утверждают, что легализация игорного бизнеса существенно поможет государственному бюджету. Как прокомментировал “Немецкой волне” глава Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир Дорош, этот шаг позволит пополнять государственную казну на 2 млрд грн ежегодно.