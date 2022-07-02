Лікар назвав способи уникнути цукрового діабету

Лікар-реабілітолог та телеведучий Сергій Агапкін розкрив способи уникнути розвитку цукрового діабету у разі, якщо людині діагностували переддіабет.

Одним із способів знизити ризики розвитку цього захворювання фахівець назвав зміну способу життя на користь активнішого. «Мається на увазі досить активне фізичне навантаження щонайменше тричі на тиждень. Причому тут більшою мірою навіть йдеться не про таку розважальну прогулянку, а про хороше, інтенсивне фізичне навантаження, яке дозволить м’язам витрачати цю глюкозу», — підкреслив Агапкін.

Щоб уникнути цукрового діабету, пацієнтам також потрібно переглянути харчування, додав лікар. За його словами, потрібно зменшити споживання продуктів, багатих на прості цукри, а в деяких випадках повністю виключити їх з раціону. Крім того, для зниження ризику діабету лікар порекомендував їсти більше білка. “Він (білок – прим. ed.) у цьому сенсі є прямим антагоністом до глюкози, і збільшення споживання білка вже часто саме по собі дає деяке зниження рівня глюкози”, – пояснив лікар.

Агапкін також висловив упевненість у тому, що зміни харчування та способу життя ефективно допомагають знизити ризик розвитку діабету у пацієнтів, яким діагностували переддіабетний стан.