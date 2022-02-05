Лікарі назвали спосіб знизити ризик виникнення 13 видів раку

Британські медики назвали активний спосіб життя способом зменшити ризик виникнення раку Фото: Pixabay Лікарі Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS) заявили, що приблизно у половини людей протягом життя виникне будь-яка форма раку. Вони зазначили, що не кожен його різновид можна запобігти, однак існує можливість знизити ризик його появи.

Про це повідомляє “Медик Форум”. Головним способом зменшити ризик розвитку 13 типів раку вони назвали активний спосіб життя. Фахівці наголосили, що активність допомагає скинути вагу та тримати її в межах норми. Так, наприклад, регулярні тренування значно знижують шанси виникнення раку грудей та кишечника. «Довго сидіти чи лежати протягом дня шкідливо для нашого здоров’я. Навіть люди, які займаються спортом, можуть проводити дуже багато часу без руху протягом решти дня», – розповіли медики. Раніше благодійна організація Pancreatic Cancer UK назвала однією з ознак раку підшлункової залози швидке насичення під час їди. На думку фахівців, пацієнт із раком підшлункової залози зазнає складнощів із ковтанням через почуття швидкого насичення під час трапези.