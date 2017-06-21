Лицевая дуга: некоторые моменты использования

Чтобы ортопедическое лечение было удачным и принесло ожидаемый эффект, следует учитывать нюансы зубочелюстной системы каждого пациента. В таком случае на помощь специалистам приходят специальные приспособления, среди которых и лицевая дуга. Благодаря прибору, можно снять необходимые параметры положения челюстей – как верхней, так и нижней. Такая металлическая пластина фиксируется в нужном положении и регистрирует все движения челюсти, передавая их с помощью трехмерного устройства. Кроме этого, дуга используется для выравнивания зубов.

Современный рынок оборудования для стоматологии предлагает лицевые дуги от разных производителей в широком диапазоне цен. Стоимость конструкции с дугой зависит от ряда факторов, в том числе от варианта фиксации, состояния пациента, объема предстоящей работы и проч. Если в лечении используется лицевая дуга цена рассчитывается специалистом после получения рентгеновских снимков и осмотра пациента. Для юных пациентов и взрослых цена будет отличаться.

При использовании прибора не лишним будет получить дополнительную информацию. В частности, в период ношения конструкции следует регулярно посещать врача-ортодонта. В первую очередь, консультация понадобится в случае дискомфорта при ношении инструмента или его поломки. А также при гиперемии десен, их отечности и кровоточивости. Если у пациента диагностировали пародонтоз, прежде чем устанавливать лицевую дугу, следует получить разрешение пародонтолога. Также рекомендовано обследоваться у аллерголога.

Следует помнить, что конструкция с использованием лицевой дуги не предназначена для ношения во время активных занятий спортом или игр, ведь в таких случаях нередки случае травм лица. Перед каждым использованием следует убедиться в прочности креплений приспособления и его надежности.