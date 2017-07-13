Макрона звинуватили у расизмі через фразу про народжуваність у Африці

Президент Франції Еммануель Макрон зіткнувся із звинуваченнями в расизмі після фрази про високий рівень народжуваності в окремих країнах Африки. Про це повідомляє RFI.

Виступаючи на недавньому саміті лідерів країн «Великої двадцятки» в Гамбурзі, Макрон заявив, що на розвиток держав Чорного континенту можна витратити мільярди євро, але «поки існують країни, де у жінок по сім-вісім дітей, ви не досягнете позитивних зрушень».

Спочатку на ці слова не звернули особливої уваги. Однак, після їх публікації в окремих ЗМІ, Макрон виявився в об’єктиві критики – його звинуватили в расизмі і колонізаторському мисленні.

Крім того, Макрону пригадали вельми двозначне висловлювання, допущене на початку червня під час відвідування Центру моніторингу та порятунку на морі в Бретані. Один з його керівників розповідав главі держави про типи човнів, які йому доводилося рятувати і згадав про баркаси «квассія-квассія». Як написала Liberation, бажаючи продемонструвати обізнаність і пожартувати, Макрон відповів: «У квассія-квассія влазить мало риби, зате багато комморців».

Фраза викликала різке засудження з боку преси і громадськості, оскільки на таких суднах до французького острова Майотта в Індійському океані намагаються дістатися нелегали з Коморських островів, багато з яких гинуть. У прес-службі Єлисейського палацу тоді заявили, що президент «невдало пожартував».

Саміт лідерів країн «Великої двадцятки», нагадує газета Поступ, пройшов 7-8 липня в німецькому Гамбурзі.