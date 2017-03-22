Міністри оборони США і Фінляндії обговорили російську агресію

Міністр оборони США Джеймс Меттіс у вівторок, 21 березня, провів переговори зі своїм фінським колегою Юссі Нііністе. На зустрічі в Пентагоні сторони обговорили низку питань, в числі яких російська агресія, відносини Гельсінкі з НАТО, а також двостороннє співробітництво в області безпеки. Про це повідомляється на сайті американського оборонного відомства, пише postup.brama.com.

Меттіс у своєму вступному слові зазначив, що північне розташування Фінляндії та її історія допоможуть Вашингтону «уточнити свою позицію, а також поглибити розуміння ситуації, яка являє собою виклик для стабільності».

Глава Пентагону також подякував Нііністе за участь його країни в боротьбі з міжнародною терористичною організацією «Ісламська держава», підтримку проведених операцій НАТО за допомогу по лінії ООН.

У ході зустрічі міністри «визначили напрями для подальшого поглиблення і посилення давнього партнерства у сфері безпеки». Вони також обмінялися ідеями про те, як підтримувати боєготовність військ в умовах скорочення фінансування». Крім того, Меттіс і Нііністе відзначили «переваги взаємодії з питань оборони, особливо в Арктиці».

17 лютого уряд Фінляндії анонсував перспективний план розвитку збройних сил країни на найближчі 10 років. Згідно з документом, чисельність військ військового часу планується збільшити до 280 тисяч осіб, буде проведена модернізація ВПС і ВМС країни. За словами міністра оборони Юссі Нііністе, акцент в оборонній політиці буде зроблений на розвитку сухопутних військ і особливо сил швидкого реагування. Фінансування буде збільшено на 150 мільйонів євро в рік.

При цьому в уряді Фінляндії підкреслили, що Росія не становить безпосередньої загрози для країни, а керівництво РФ не подає ніяких ознак, що свідчать про бажання втручатися у справи Фінляндії.