Мінкульт Чечні простежить за пияцтвом і «неналежними рухами» на весіллях

Міністерство культури Чечні створить спеціальні робочі групи, представники яких простежать за дотриманням національних традицій на весіллях. Про це повідомляє ТАСС .

«Якщо вони будуть помічати якусь невідповідну нашому менталітету форму одягу або неналежні руху в танці, будуть це припиняти», – сказав представник регіонального відомства.

За даними агенції, 25 жовтня міністр культури Чечні Хож-Баудо Дааев провів нараду зі співробітниками департаменту культури мерії Грозного. Дадаєв зазначив, що жителі республіканської столиці попереджено про порядок проведення традиційних культурно-масових заходів, проте на святах часто зустрічається неприйнятна форма одягу і неналежне виконання національного танцю.

Раніше департамент розіслав в ресторани міста звід правил поведінки на весіллі, зазначає ТАСС. Згідно з документом, під час святкування заборонені стрілянина, поява в нетверезому вигляді, танець нареченої, а також низка дій в танці, наприклад, обмін партнерками.

21 вересня за причетність до інциденту зі стріляниною на весіллі в Москві був звільнений прокурор з Чечні Магомед Гучігов. У Генпрокуратурі підкреслили, що він намагався приховати від поліцейських, які затримали кортеж, що працює в наглядових органах.