Міноборони Росії замінить постових системами дистанційного спостереження

У 2017 році для Міноборони та інших силових структур Росії почнуться поставки комплексу «Страж», який дозволить спостерігати за місцевістю в будь-яку погоду і час доби з залученням мінімальної кількості військовослужбовців, повідомляє «КуПол». На думку експертів, система дозволить зменшити ризик для здоров’я і життя солдатів.

До складу комплексу «Страж» входять швидкобудуюємі щогли висотою від 8 до 16 метрів, оснащені тепловізорами і відеокамерами високої роздільної здатності, що встановлюються на поворотному пристрої. Комплекс дозволяє виявити людину на відстані до чотирьох кілометрів, а машину – до шести. Розробником комплексу виступає компанія «Старт-7».

«В даний час роботи над виробом закінчені, його заводські випробування добігають кінця, – повідомив представник компанії Сергій верстак. – Уже в наступному році комплекс почне поставлятися міністерству оборони, а також ряду силових структур ».

Як пояснило джерело в силових структурах, «Страж» є лише однією з систем дистанційного спостереження та охорони, які в даний момент випробовуються в інтересах військового відомства. «Зараз випробовується довга лінійка автоматизованих засобів, для різних об’єктів. Багато особливо важливі об’єкти, типу сховищ ядерного зброї і баз стратегічних ядерних сил, вже мають подібні, часто набагато більш складні системи охорони з використанням безпілотників і наземних роботів », – сказав співрозмовник редакції.