На Алясці зажадали знести пам’ятник главі російських поселень Баранову

На Алясці група місцевих жителів зажадала знести пам’ятник головному правителю російських колоній в Північній Америці Олександру Баранову. Про це агентству ТАСС розповів керуючий містом Сітка Джон Ліч.

У населеному пункті, який розташовується на острові Баранова, з’явилися незадоволені пам’ятником. «У місті є група людей, які, як я б сказав, проводять мирні протести проти цієї статуї», – зазначив сіті-менеджер. Він додав, що це продовження тенденції, яка характерна для всіх штатів в останній місяць.

На думку протестуючих, статуя, яку місту подарувала місцева багата сім’я в 1989 році, ображає почуття представників корінних народів. Ліч зазначив, що в Ситке є і захисники пам’ятника, які вказують на його історичну і художню цінність. Остаточне рішення повинен прийняти місцеву раду. Розглядається варіант збереження монумента чолі російських поселень, але при цьому в якості досягнення балансу пропонується поставити пам’ятник представникам корінного населення – тлінкітам.

Протести проти расизму в американських містах в останні тижні все частіше призводять до осквернення і знищення пам’ятників. Зносять не тільки монументи діячам Конфедерації, але і, наприклад, пам’ятник мореплавцю Христофору Колумбу, який відкрив Америку, першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону, а також автору національного гімну Френсісу Скотту Кі. Президент Дональд Трамп дав силам федерального уряду право заарештовувати будь-якого, хто піддає вандалізму або знищує пам’ятники. За таке правопорушення карають тюремним терміном аж до десяти років.

Російська колонізація Північної Америки відбувалася в XVIII-XIX століттях. Рішення про продаж Аляски США було схвалено 16 грудня 1866 імператором Олександром II, міністрами фінансів і морського міністерства, а також російським посланником у Вашингтоні бароном Едуардом Стеклем. Територія площею понад 1,5 мільйона квадратних кілометрів була продана за 7,2 мільйона доларів золотом.