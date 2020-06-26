На Балі голі туристи стрибнули в басейн на скутері і потрапили на відео

В Індонезії на острові Балі двоє туристів без одягу прокотилися на скутері. Відеозапис події була опублікована порталом 9News.com.

На кадрах ролика видно, як пара чоловіків, на одному з яких надіта тільки кепка, а на іншому – шолом, розганяються на скутері і стрибають на ньому в басейн.

Як вдалося з’ясувати виданню, спочатку відео з’явилося в Instagram-акаунті одного з його героїв, 23-річного жителя австралійського Перта під ніком raymond_rb. У відповідь на критику в коментарях до свого посту чоловік заявив, що на записі відображений його власний скутер і в результаті інциденту транспортний засіб не отримало ніяких ушкоджень.

Австралієць додав, що щороку приїжджає на Балі як мінімум на чотири місяці і користувачам мережі не слід звинувачувати його в тому, що своїми діями він проявляє неповагу до місцевих жителів. Портал відзначає, що користувачі розцінили вчинок туриста як щось «недоречне і ганебне». «Владі Балі дійсно слід вивчити можливість введення заборони на в’їзд для таких громадян на довгі роки», – заявив один. «Будь ласка, проявляйте хоч краплю поваги», – зауважив інший.

Чи проводиться правоохоронними органами перевірка за фактом події, поки невідомо.