Китайські уйгури з ісламського руху Східного Туркестану (ІРСТ) завдали удару по сирійським урядовим військам в провінції Ідліб. Про це повідомляє Al-Masdar News у четвер, 8 лютого.

Зокрема, китайські джихадісти використовували артилерію калібру 130 міліметрів і більше проти військ сирійського лідера Башара Асада, що наступають на позиції бойовиків на північному заході країни. Такі знаряддя, як правило, використовуються ІРСТ і іншими угрупованнями для підтримки масштабних військових операцій.

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Видання повідомляє, що три дні активних військових дій не принесли результатів. Однак повстанці продовжують потужний обстріл позицій сирійських військових.

У середу, 7 лютого, Telegram-канал Directorate 4, що займається моніторингом діяльності терористів, повідомляв, що авіація ВКС Росії і ВПС Сирії знищила кілька груп бойовиків «Хайат Тахрір аш-Шам» (ХТШ). Незважаючи на бомбардування, вони продовжують атакувати райони на захід від авіабази Абу Духур в провінції Ідліб.

Авіабаза Абу Духур з 2015 року перебувала під контролем бойовиків ХТШ, створеної на базі забороненої в Росії «Джабхат ан-Нусра». 20 січня стало відомо, що терористи залишили об’єкт після запеклих боїв з сирійською армією.

На північному заході Китаю діють ісламські радикали, які виступають за створення незалежної держави Східний Туркестан. У 2015 році повідомлялося, що терористичне угруповання «Ісламська держава» намагається розширити свій вплив в світі, вербуючи все більше громадян КНР, зокрема уйгурів, які виступають за незалежність від Пекіна.