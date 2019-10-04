На Полтавщині знайшли останки вимерлої тварини і середньовічної жінки

У Національному природному парку “Нижньосульський” знаходять кістки вимерлої тварини – тура європейського. Про це повідомляється на сайті парку.

Вперше кісткові залишки тура (череп) були виявлені в цій місцевостіу 2016 році в озері Судебське (під час його висихання) жителями села Худоліївка. Друге, більш ретельне обстеження місця виявлення черепа туру було здійснено групою підводних плавців, пише видання poltava-name.com.

У результаті пошукових робіт було виявлено та піднято на поверхню значну кількість остеологічних фрагментів, які, попередньо, належать двом викопних тваринам – туру європейському та оленю північному.

Весь зібраний остеологічний матеріал був переданий НПП “Нижньосульський”. Зараз вивчається можливість створення на основі знайдених кісткових залишків спеціальної експозиції.

Тим часом На Більському городищі Котелевського району Полтавської області – чергові важливі археологічні знахідки. Про це розповів в Фейсбук археолог Сергій Скорий.

За його словами, спільна археологічна експедиція Історико-культурного заповідника “Більськ” та Інституту археології НАН України, ДП “НДЦ” “ОАСУ” ІА НАНУ (Харківська філія) завершує дослідження декількох курганів поблизу Більського городища скіфського періоду.

В процесі робіт відкрито кілька поховальних пам’яток ранньоскіфського часу і середньовіччя. Найцікавіші поховання ранньоскіфського воїна і жіноча могила середньовіччя, яка відрізнялася незвичайними рисами поховального обряду, – написав Скорий.