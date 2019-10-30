На поминках за жертвами стрілянини відкрили стрілянину

Стрілянину відкрили по людях, які зібралися на акцію в пам`ять про загиблих під час стрілянини в американському штаті Техас. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався близько 20:00 в неділю, 27 жовтня (4:00 28 жовтня по московським часом) в місті Даллас. Як повідомили в місцевій поліції, під час скорботного чування зі свічками сталася якась бійка, що і привело до стрільби. В результаті жертв і постраждалих немає, однак виявилися пошкоджені декілька автомобілів.

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26 жовтня в техаському місті Грінвілл невідомий відкрив вогонь на балу випускників філії Техаського університету A & M (Texas A & M Commerce University). У результаті двоє людей загинули, 14 отримали поранення.

На балу були присутні сотні людей, захід проходив в одному з нічних клубів і не його було погоджено з адміністрацією вузу. Невідомий злочинець поки знаходиться на волі: його чіткого опису від очевидців отримати не вдалося.