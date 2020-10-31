На церкву в Відні напали 50 чоловіків турецького походження

У католицьку церкву Святого Антонія Падуанського у Відні увірвалися 50 чоловіків турецького походження і влаштували там погром. Про це повідомляє видання Kurier з посиланням на дані поліції.

Відзначається, що нападники викрикували «Аллах Акбар», штовхали лавки і сповідальню. Заступник настоятеля церкви викликав поліцію, проте молоді люди встигли втекти до приїзду правоохоронців. За даними порталу, епізод був записаний на відео.

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У земельному відомстві з охорони конституції вважають, що винуватцями того, що сталося стали радикально налаштовані ісламісти, які неодноразово привертали до себе увагу. Так, поліції вдалося встановити особи 10 нападників, які вже були замішані в порушенні громадського порядку.

«Усі християни повинні мати можливість вільно і безпечно сповідувати свою віру в Австрії! Ми будемо рішуче продовжувати боротьбу проти політичного ісламу і не проявляти тут помилкової терпимості », – написав у Twitter канцлер Австрії Себастьян Курц.