Названа кількість інопланетних океанів в галактиці

Американські астрономи з’ясували, що понад чверть вивчених екзопланет в галактиці можуть мати океани рідкої води, які ховаються під крижаною кіркою. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Дослідники провели математичний аналіз з урахуванням кілька десятків відомих екзопланет, включаючи ті, що входять в систему TRAPPIST-1. Вони прийшли до висновку, що багато об’єктів можуть бути океанічними світами подібно Європі і Енцелада. Для математичної моделі враховувалися такі показники, як розмір екзопланети, її маса і відстань до світила. Дослідники вибрали 53 екзопланети розміром із Землю, але з різною масою. Такі планети, на думку фахівців, з більшою ймовірністю мають рідку воду.

Після цього вчені перевірили, скільки енергії здатні виділяти надра планети через розпад радіоактивних речовин і через гравітаційного розтягування, що викликається приливними силами. Це виділення тепла може відбуватися через виверження вулканів, кріовулканів, тектонічні процеси. Вчені з’ясували, що у багатьох екзопланет вихід енергії оптимальний для існування рідкої води.