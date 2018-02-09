Названа найбільш недобросовісна країна ЄС

Найбільш злісним порушником правил Європейського союзу є Німеччина, але, незважаючи на це, вона «вчить інші країни, що входять в співтовариство». Про це в інтерв’ю газеті Handelsblatt заявив представник німецької партії «Зелені» Маркус Трессель (Markus Tressel).

«Ми більше не зразкові учні, ми десь серед найвідсталіших в класі», – наводить видання слова політика.

Маркус додав, що Брюссель висунув Берліну претензії з приводу 74 випадків порушення законодавства Євросоюзу. «В уряду погано виходить приводити укази ЄС у відповідність до національного законодавства», – додав представник «Зелених». Він зазначив, що це стосується питань охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я, безпеки.

Вирішити, чи понесе Німеччина якесь покарання за систематичні порушення, тепер належить Європейському суду, передає The Daily Express.

На другому місці рейтингу порушників законодавства Євросоюзу знаходиться Іспанія, третє займає Бельгія.