Названа небезпека використання гаджетів перед сном

Яскравий екран гаджетів в темряві може дратувати зони головного мозку, стимулювати його діяльність, а потім викликати головний біль, повідомив медичний директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Алі в бесіді з агентством htinfo.ru.

Експерт закликав для більш міцного сну відмовитися від використання гаджетів в пізній час доби. «Навіть якщо ми не бачимо яскраві спалахи екрана, головний мозок все одно реагує», – зазначив він.

Спеціаліст порекомендував любителям використовувати смартфони перед сном перемикати гаджети на нічний режим. За його словами, це допоможе зберегти «гостроту зору» і не зашкодить мозку.

В кінці травня експерт оцінив небезпеку зарядки смартфона протягом всієї ночі. За його словами, це може негативно відбитися на його роботі. Під час нічної зарядки рекомендується включити на смартфоні режим польоту, що допоможе обмежити випромінювання сигналів. Виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30 відсотків і не доводити телефон до повного виключення. Також не варто часто доводити телефон до повної зарядки, що також призводить до швидкого зносу акумулятора.