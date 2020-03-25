Названа нова причина вимирання динозаврів

Вчені Коннектикутського університету в США з’ясували, що зіткнення астероїда з Землею, яке призвело до крейдяно-палеогеновому вимирання 66 мільйонів років тому, викликало довгий блокування сонячного світла, що і стало причиною вимирання динозаврів. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Дослідники змоделювали внесок викидів сірки, пилу і сажі від удару небесного тіла в глобальні зміни клімату. Результати показали, що холод був сильним, але недостатнім для масового вимирання. Однак викиди сажі через великих лісових пожеж могли зробити небо майже непроникним для сонячних променів і зупинити процеси фотосинтезу більш ніж на рік. Таким чином, була сильно підірвана кормова база травоїдних ящерів і порушені ланцюжки харчування.

Результати роботи допомагають зрозуміти, що станеться в результаті ядерної зими, викликаної масштабною війною із застосуванням ядерної зброї.

Падіння астероїда Чиксулуб підняло гарячу хмару розплавлених твердих порід у верхні шари атмосфери Землі, які при падінні викликали глобальні лісові пожежі. В результаті продукти горіння створили пилову хмару, заблокували сонячне світло і знизили середню температуру на 26 градусів Цельсія.