Названа причина розселення людини по світу

Дослідники з Великобританії показали, що на час і шляхи міграцій давньої людини з Африки істотний вплив мав клімат. Причиною того, що людина не розселилася по світу відразу, називаються суворі умови Близького Сходу і конкуренцію з боку неандертальців. Стаття дослідників опублікована в журналі Nature Communications.

Вчені з Кембріджського університету провели палеокліматичну реконструкцію останніх 300 тисяч років. Прийнявши до уваги мінімально необхідну для виживання мисливців-збирачів кількість опадів, фахівці назвали найзручніші проміжки часу для того, щоб стародавні Homo sapiens могли розселитися з Африки.

Проникнути в Азію людина могла двома шляхами – через Синайський перешийок і по Баб-ель-Мандебській протоці, коли та була досить вузькою через зниження рівня моря. У першому випадку періодичні можливості надавалися в проміжках між 246 і 200 тисячами років тому, 130-96 тисяч років тому і близько 78 тисяч років тому. Перетнути протоку люди – ймовірно навіть не володіючи навиками мореплавців – могли в проміжках від 242 до 275 тисяч років тому, і від 182 до 145 тисяч років тому. При цьому близько 65 тисяч років тому обидва шляхи були «відкриті» одночасно.

Оцінки дослідників збігаються з археологічними та генетичними даними, що свідчать про те, що протягом останніх 300 тисяч років Homo sapiens неодноразово намагався покинути Африку перед останньою, найбільш масовою і успішною хвилею міграції, що сталася близько 65 тисяч років тому.

Вчені пояснюють невдачу ранніх переселень суворими умовами навколишнього середовища Близького Сходу – зокрема, Аравійського півострова – а також конкуренцією з неандертальцями і, можливо, денисівцями.