Названа причина загибелі стародавнього міста

Вчені Університету Фліндерс в Австралії з’ясували причини занепаду стародавнього міста Кохкер (Камбоджа), яке було столицею Кхмерської імперії в 928-944 роках нашої ери. Про це повідомляє видання Science Alert.

Результати розкопок і сканування за допомогою георадара показали відсутність ефективної системи водоскиду у місті, що призводило до частого затоплення вулиць. Дослідники виявили жолоб довжиною близько семи кілометрів, який перенаправляв воду з річки, проте він не мав необхідної ємносты і часто переповнювався. Існуюча система водоскиду, швидше за все, зазнала невдачі протягом першого ж сезону дощів.

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Управління водними ресурсами було надзвичайно важливим для сільського господарства і постачання населення питною водою в Кхмерськы імперії через непередбачуваны опади. Руйнування набережноъ через повені могло вплинути на престиж міста і сприяти тому, що столиця була перенесена з Кохкера в Ангкор.

Ангкор є історичною областю Камбоджі і колишнім центром Кхмерської імперії, що проіснувала з IX по XV століття. Прийнято вважати, що місто було зруйноване під впливом агресивних сусідніх держав або в результаті демографічної катастрофи.