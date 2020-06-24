Названі правила проведення секс-вечірок в епоху пандемії коронавірусу

Секс-клуб в Нью-Йорку відкрився після самоізоляції і ввів нові правила для проведення секс-вечірок в епоху пандемії. Про це повідомляє видання New York Post.

У понеділок, 22 червня, клуб Soho відновив свою діяльність. Керівництво закладу приділило велику увагу дотриманню правил безпеки, щоб запобігти зараженню відвідувачів новою коронавірусною інфекцією. Адміністрація уважно вивчила правила групового сексу, розроблені міською владою. У них сказано, що секс-вечірки повинні проводитися в приміщенні з хорошою вентиляцією, а під рукою у учасників повинні бути санітайзери.

Керівництво клубу ввело додаткові правила: у всіх відвідувачів на вході перевіряють температуру тіла, їм видають маски і рукавички, а також змінне чистий одяг. По всьому приміщенню розставлені санітайзери для рук і секс-іграшок. Також клієнти повинні займатися сексом тільки з тими партнерами, з якими вони прийшли. При цьому одночасно в клубі можуть знаходитися не більше 20 осіб.

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«У нас достатньо місця для всіх, але ми просимо відвідувачів дотримуватися правила” ніяких нових інтрижок “, тобто приходити і насолоджуватися сексом зі своїм партнером, насолоджуючись ексгібіціонізмом і вуайеризмом», – сказано на сайті клубу.

Раніше повідомлялося, що жителі американського міста Філадельфія, штат Пенсільванія, пообіцяли місцевим жителям організувати масштабну оргію після виходу з введеного в країні карантину по коронавірус. Електрик Боб і лікар-сексолог Алісса вирішили пожартувати над сусідами і розклеїли по району 30 листівок із запрошенням на «посткоронавірусну оргію», однак бажаючих виявилося так багато, що вони вирішили насправді влаштувати секс-вечірку.