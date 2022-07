Названий улюблений фрукт супердовгожителів в одній із блакитних зон

Названий улюблений фрукт, який регулярно їдять жителі півострова Нікоя у Коста-Ріці – одній з так званих блакитних зон (місць, де мешкають супердовгожителі). Ним виявилася папая, повідомляє сайт Eat This, Not That! (ETNT).

Папайя у цій місцевості росте удосталь, і місцеві жителі щодня їдять цей фрукт. У папаї містяться вітаміни А, С та Е, які допомагають боротися із запальними процесами, що послаблюють організм. Також папайя містить рослинний фермент папаїн, що покращує травлення.

Фрукт багатий на бета-каротин, корисним для здоров’я антиоксидантом. Згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, чоловіки, які регулярно їдять продукти з високим вмістом бета-каротину, рідше хворіють на рак простати.

Також папайя багата на клітковину, калій, вітамін К і холін. Ці поживні речовини та вітаміни допомагають у лікуванні діабету, знижують ризик розвитку раку кишечника та серцево-судинних захворювань.

Крім папаї жителі Нікої їдять багато чорної квасолі, кукурудзи, рису, овочів та фруктів. Одним із стовпів здорового способу життя, спільних для всіх блакитних зон, виявилося щоденне споживання фруктів та овочів, які місцеві громади найчастіше вирощують та збирають самі. Вживання в їжу непривізних та необроблених овочів і життя на природі також роблять значний внесок у продовження життя.