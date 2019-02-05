Названий новий спосіб перемогти рак

Вчені Університету Солфорда (Великобританія) розробили новий спосіб виявлення ракових стовбурових клітин, з яких розвивається вся інша злоякісна пухлина. За словами дослідників, точкова обробка цих клітин лікарськими препаратами допоможе перетворити новоутворення в хронічне захворювання, значно збільшивши тривалість життя хворого. Про це повідомляється в прес-релізі на postup.brama.com.

Фахівці вивчили зразки ракових клітин, виділених з пухлини молочної залози людини, і з’ясували, що злоякісні стовбурні клітини, які складають 0,2 відсотка всієї клітинної популяції, мають особливі відмітні ознаки. Ці клітини генерують величезну кількість енергії і швидко розмножуються в суспензії, не потребуючи в закріпленні до тканини. Остання властивість допомагає їх метастазування, тобто переміщення через кровоносні судини і проникненню в інші тканини і органи, де формуються вторинні вогнища пухлини – метастази.

Дослідники також виявили, що цей тип клітин здатний до фосфоресцірованію, тобто випромінювання поглиненої світлової енергії протягом тривалого періоду часу. За словами вчених, наступним кроком буде пошук препаратів, що пригнічують їх зростання. Таким засобом може бути рібоцікліб, що є інгібітором клітинного циклу і вже схваленого Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.