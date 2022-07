Названо меню супердовгожителів

Експерт, дослідник «блакитних зон» та письменник Ден Брютнер розповів про харчові звички супердовгожителів та назвав їх меню. Про те, яку роль у довголітті людей грає дрібна риба і чому довгожителі віддають перевагу її, а не м’ясу, стало відомо зі статті Eat This, Not That!

Брютнер із колегами з Національного інституту старіння США довгий час досліджував так звані «блакитні зони», де зосереджено найбільшу кількість довгожителів: Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікоя в Коста-Ріці, Ікарія в Греції та Лома-Лінда штату Каліфорнія у США. Вивчивши всі сторони життя людей, які досягли 90- та 100-річного віку, дослідники дійшли висновку, що основну роль у житті грає особлива дієта. Наприклад, довгожителі часто відмовляються від м’яса на користь дрібної риби та овочів.

Вони з’ясували, що перше правило харчування мешканців «блакитної зони» свідчить: їжте менше м’яса. Брютнер виявив, що більшість людей у ​​«блакитних зонах» їдять м’ясо не більше п’яти разів на місяць і за раз з’їдають не більше 56 грамів. Необхідний організму білок довгожителі одержують із риби та рослинних джерел.

Він також з’ясував, що довгожителі «блакитних зон» вважають за краще вживати дрібну, а не велику рибу — сардини та анчоуси. У дрібній рибі рівень ртуті зазвичай нижче, ніж у великій і довгоживучій рибі. За тиждень довгожителі з’їдають у середньому близько 85 грамів риби, йдеться у звіті вчених.

Основний наголос у харчуванні жителі «блакитних зон» роблять на фрукти, овочі та бобові. Вони з’їдають не менше чашки на день нуту та квасолі. Згідно з дослідженнями, значну роль у раціоні довгожителів становлять горіхи. Наприклад, жителі Ікарії та Сардинії перекушують мигдалем, а довгожителі в Нікої віддають перевагу фісташкам.

За словами вчених, горіхи містять багато жиру, але це моно- та поліненасичені жири, які знижують рівень «поганого» холестерину. Брютнер з’ясував, що оливкова олія є ще одним корисним продуктом, який є в постійному меню мешканців «блакитних зон». Їм вони поливають салати та цільнозерновий хліб.

Згідно з аналізом дослідника, довгожителі споживають приблизно вп’ятеро менше цукру, ніж жителі Північної Америки. Вони не п’ють газовані напої, не їдять підсолоджений йогурт та інші продукти, що містять додані цукру, солодощі зберігають лише для особливих випадків.

З напоїв довгожителі Італії та Коста-Ріки віддають перевагу чистій воді та каві, а старі з Окінави — зелений чай, багатий поліфенолами та антиоксидантами, що покращують здоров’я мозку.