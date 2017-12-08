Названо найбагатшого у світі відеоблогера

Найбагатшим відеоблогером світу у 2017 році став Даніель Міддлтон, який веде ігровий канал DanTDM, пише Forbes. Колишній лідер рейтингу PewDiePie опустився на шосте місце.

За підрахунками видання, за рік Міддлтон заробив 16,5 мільйона доларів при 17 мільйонах передплатників. Це найвищий результат за останні два роки.

На другому місці серед найбагатших відеоблогерів – Еван Фонг (канал VanossGaming), який заробив 15,5 мільйона доларів, третьою виявилася комедійна група Dude Perfect, чий річний дохід склав 14 мільйонів доларів. У п’ятірку YouTube-багатіїв також увійшли геймер Марк Фішбах і зірка YouTube і Vine актор Логан Пол.

Лідер попередніх двох років Фелікс Чельберг (канал PewDiePie) в 2017 році став лише шостим, заробивши 12 мільйонів доларів. У 2016 році він заявив про завершення кар’єри, однак знімати для YouTube продовжив. А в 2017-м PewDiePie виявився у центрі кількох скандалів. Зокрема, блогера звинуватили в расизмі через слова «нігер», яке він виголосив під час стріму по відеогрі PlayerUnknown’s Battlegrounds.

У тому ж році Фелікс Чельберг для ролика змусив двох індійців намалювати плакат з написом Death To All Jews ( «Смерть всім євреям»). Після цього випадку компанія Disney розірвала відносини з блогером.