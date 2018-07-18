Названо найбільш високооплачуваного актора на планеті

Голлівудський актор Джордж Клуні став найбільш високооплачуваним у світі актором, заробивши за останній рік 239 мільйонів доларів. Про це повідомляє американський журнал Forbes, що опублікував список із сотні фінансово успішних знаменитостей.

Відзначається, що Клуні отримав прибуток завдяки продажу компанії з виробництва текіли Casamigos – в 2013 році він став одним з її засновників.

За Клуні слідує Дуейн Джонсон на прізвисько Скеля зі 124 мільйонами доларів. У порівнянні з 2017-м прибуток артиста зріс майже у два рази. Третім серед акторів став Роберт Дауні-молодший з 81 мільйоном доларів.

У музичній індустрії лідерами значаться члени групи U2, які заробили за останній рік 118 мільйонів доларів. Другу сходинку посів колектив Coldplay (115,5 мільйона доларів), третю – Ед Ширан (110 мільйонів).

У грудні 2017 го повідомлялося, що Клуні роздав своїм товаришам по мільйону доларів на знак подяки за дружбу.