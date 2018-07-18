Названо найкращі у світі авіакомпанії

Міжнародна організація оцінки авіаційного сервісу Skytrax оприлюднила список 100 найкращих авіакомпаній світу. Він розміщений на офіційному сайті Skytrax World Airline Awards.

Проаналізувавши відгуки споживачів з усього світу, аналітики з’ясували, що найбільше голосів було віддано за Singapore Airlines. На другому місці опинилася Qatar Airways, яка займала лідируючу позицію в 2017 році, а на третьому – японська авіакомпанія All Nippon Airways.

У топ-10 також увійшли Emirates (ОАЕ), EVA Air (Тайвань), Cathay Pacific Airways (Гонконг), Lufthansa (Німеччина), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia, Thai Airways (Таїланд).

У травні сервіс бронювання подорожей Rome to Rio назвав найдорожчу і найдешевшу авіакомпанії у світі. Найдешевшою виявилався австралійський лоукостер Tiger Air, який здійснює лише внутрішні перельоти. Вартість одного кілометра у авіакомпанії склала в перерахунку на українську валюту 1,5 грн.