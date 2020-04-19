Не Бэтменом единным. Зачем нужны комиксы о сексе и философии

Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Халк, Люди Икс – персонажи, знакомые украинской публике преимущественно из кино. Хотя для западного мира это прежде всего герои легендарных комиксов Marvel, компании, которая существует почти 80 лет. Что говорить об огромном пласте культуры комиксов, а не популяризированных голливудских блокбастерах. Издательский дом «Родной язык» предложил украинскому читателю не только приключения Бэтмена, но и более сложные вещи: комиксы о сексе и философии. Издание презентовали на 24-м Форуме издателей во Львове.

«Раньше люди скрывали, что читают комиксы: этот жанр считался несерьезным, легкомысленным. Сейчас никого не удивляет, когда Барак Обама говорит, что обожает Супермена, а во вселенной Marvel появился Стивен Хокинг. Издательства, печатающие сложные комиксы, очень успешны. Благодаря рисункам и простоте представления информации комиксы вполне могут претендовать на звание нового медиа», – говорит критик Богдана Романцова. По ее словам, мировое сообщество восприняла жанр комикса всерьез сравнительно недавно. Символом этого стала Пулитцеровская премия для политического комикса The Mouse, присужденная в 1992 году.

В Украине не могло быть традиции чтения комиксов, которая возникла на Западе еще несколько десятилетий назад. И до сих пор, говорит редактор издательства «Родной язык» Мария Шагур, распространено мнение, что комиксы – это для детей. Однако в этом году в Украине появились первые переводы комиксов DS, и читатель начинает интересоваться этим форматом.

The Cartoon Introduction to Philosophy Майкла Паттона и Кевина Кэннона вышла на английском два года назад. Главная проблема, возникшая при переводе комикса, – нехватка устойчивой философской терминологии. «Иногда очень трудно подобрать нужный смысл, – комментирует переводчик Алексей Негребецкий. – Даже простое слово mind бывает перевести трудно, поэтому не понятно, о чем идет речь: о сознании или о разуме? Значения могут быть совершенно разные».

По словам переводчика, комикс поможет читателю понять сущность философской науки и ответить на вопрос, что беспокоили мыслителей: как воспринимать мир, для чего мы здесь, как можно самореализоваться. «Многие вещи изложены довольно кратко – не так, как нас учили в университете. Здесь нет ничего общего с украинским постсоветской философской мыслью », – говорит он. Лабиринтами философии читателей водит Гераклит – философ, которого в древности называли «Тем, кто смеется». В книге, по словам Богданы Романцов, много ярких деталей – например, Ницше имеет татуировку «Бог умер».

Изданию The Cartoon Guide to Sex Ларри Ґоника и Кристин Дево скоро двадцать лет, поэтому это издание, проверенное временем. Богдана Романцова называет его «современным справочником о любви, который просто и подробно может объяснить сложные вещи». О половых отношениях в комиксе говорят без лишних эмоций, легко и откровенно. В комиксе отражені не только гетеросексуальные, но и однополые отношения. Аналогично тому, как это демонстрируют эрокомиксы на сайте fandosug.club.

«Может показаться, что секс – это практика, но здесь очень много научных позиций. Нужно было подать это так, чтобы комикс смогли читать не только взрослые, но и подростки. Серьезные вещи нужно было отразить просто и интересно. Донести мысль, что секс – не только эстетика, но и продолжение рода и сохранения генетического богатства», – говорит Алексей Негребецкий. По его мнению, информации о сексе в информационном пространстве сейчас хватает, однако о некоторых вещах – ответственность и проблемы, связанные с половыми отношениями – стоит говорить больше, и комикс в этом поможет.

По мнению Марии Шагур, Sex является хорошей альтернативой глянцевым журналам, особенно для подростков 13-14 лет – в том возрасте, когда интерес к сексу усиливается. «Если в школах и говорят о сексе, то часто в сдержанно-осторожном тоне. На уроках не говорят, что секс может быть для удовольствия. Книга учит, как вести себя адекватно в определенных ситуациях и сказать “нет”, когда это нужно», – комментирует редактор.

«Здесь нет детского замалчивания, подмен и кокетства. Это откровенный разговор между взрослыми людьми», – говорит Богдана Романцова.