Нова гра про черепашок-ніндзя вийде восени

Видавництво Ubisoft оголосило дату виходу гри Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash-Up на території Європи, пише Eurogamer. Новий тривимірний файтинг за участю черепашок-ніндзя з’явиться в магазинах 25 вересня 2009 року. Дата північноамериканського релізу не уточнюється. Гра є ексклюзивом для консолі Wii.

Перша інформація про те, що в розробці знаходиться нова частина Teenage Mutant Ninja Turtles, з’явилася в грудні минулого року. У січні поточного року відбувся офіційний анонс. За створення цього проекту відповідає студія Game Arts, що випустила Super Smash Bros. Brawl.

Також відомо, що до процесу розробки залучений Пітер Леірд (Peter Laird). Він є одним з творців оригінального коміксу про черепах. За словами співробітників Game Arts, новий файтинг розрахований на чотирьох гравців. Особливу увагу в грі буде приділено онлайнової складової.

У видавництві Ubisoft відзначають, що Smash-Up є самостійною грою, не прив’язаною до нового мультфільму, коміксу або телешоу. Вихід проекту буде приурочений до 25-річчя серіалу TMNT. Перший комікс про черепашок-мутантів з’явився в 1984 році.