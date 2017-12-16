Оголошена дата весілля принца Гарі

Весілля британського принца Гарі та американської актриси і фотомоделі Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Кенсингтонського палацу.

Церемонія пройде в капелі Святого Георгія у Віндзорі, Англія. Принц з нареченою проводили там багато часу останні півтора року.

Закохані оголосили про заручини в кінці листопада.

The HuffPost зазначає, що принц Вільям і Кейт також зіграли весілля в 2011 році через п’ять місяців після офіційного оголошення про те, що готові вступити в шлюб.

Про роман Маркл з принцом, котрий обіймав п’яте місце в черговості спадкування британського престолу, повідомлялося в кінці жовтня 2016 року. Тоді користувачі мережі обрушилися на зірку серіалу «Форс-мажори» з критикою через її колір шкіри. Після цього Кенсінгтонському палацу довелося випустити заяву, в якому була розкритикована манера подачі матеріалів про Маркл в ЗМІ.