Опубліковані відомості про можливе штучне походження коронавірусу

Американські і китайські вчені з дозволу влади досліджували посилення патогенності патогенів, включаючи віруси грипу, MERS і SARS.

Журналісти видання звернули увагу на публікацію, що з’явилася в листопаді 2015 року в журналі Nature Medicine, співавторами якої виступають два співробітника Уханьского інституту вірусології. У даній роботі фахівці «виклали методику створення штучного патогена і перевірки його здатності до зараження на мишах і клітинах епітелію легенів людини».

У публікації йдеться, що на подібні роботи в США накладені обмеження, які окремі дослідницькі колективи обійшли, отримавши спеціальний дозвіл влади.

Опитані газетою експерти з обережністю поставилися до можливості штучного походження коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19. Видання нагадує, що SARS-CoV-2 на 96,2 відсотка є генетичним родичем коронавірусу, що вражає великих подковоносів (кажанів Rhinolophus affinis з провінції Юньнань).

Тим часом, як зауважив керівник Науково-освітнього центру геномних досліджень Сибірського федерального університету і професор Геттінгенського університету Костянтин Крутовський, S-білки у дикого коронавірусу і SARS-CoV-2 значно різняться. «Через це дикий коронавірус не може ефективно зв’язуватися з людським рецептором, завдяки якому він потрапляє всередину клітини. Виходить, що або ген S-білка дикого коронавірусу мутував, або був штучно модифікований або взятий від іншого SARS», – сказав фахівець.