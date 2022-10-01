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Ожиріння було запропоновано класифікувати як розлад мозку

admin September 30, 2022 in News - 0 Minutes

Американські вчені з Медичного коледжу Бейлора в Техасі запропонували класифікувати ожиріння як розлад мозку, а також аутизм, дефіцит уваги та гіперактивність (ADHG) та синдром Аспергера. Результати роботи представлені в журналі Science Advance.

На даний момент лікарі вважають ожиріння як поведінкову хворобу – схему руйнівного вибору, який люди роблять самостійно, що шкодить їхньому здоров’ю. У новому дослідженні експерти вивчали епігенетику на прикладі мишей, що відповідає за розподіл генів у різних типах клітин. Виявилося, що в арочному ядрі гіпоталамуса в ранньому дитинстві є багато епігенетичних змін, які в майбутньому визначатимуть здатність регулювати масу тіла.

Це означає, що люди можуть здобути додаткові кілограми у дорослому віці у випадку різних порушень дугового ядра. Більше того, такі зміни у жінок настають раніше, ніж у чоловіків. Автори планують продовжувати вивчати роль епігенетики у розвитку ожиріння.

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