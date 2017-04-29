Парламент Чорногорії проголосував за вступ країни в НАТО

Депутати чорногорського парламенту проголосували за вступ країни в НАТО. Про це повідомляє в п’ятницю, 28 квітня, радіо і телебачення Чорногорії (RTCG).

За документ під назвою законопроект про підтвердження Північноатлантичного договору та протоколу Північноатлантичного договору про вступ Греції та Туреччини проголосували 46 депутатів з 81. При цьому в залі знаходилися всього 46 депутатів, і були відсутні представники опозиції.

Виїзне засідання проходило в будівлі парламенту міста Цетінє. Представники опозиції проводили біля нього акцію протесту. У мітингу взяло участь до тисячі осіб, демонстранти спалили прапор НАТО.

11 квітня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав акт про приєднання Чорногорії до НАТО.

19 травня 2016-го країни альянсу підписали протокол про вступ Чорногорії, таким чином надавши їй статус спостерігача на засіданнях. Вона зможе стати повноправним членом НАТО, коли документ буде ратифікований всіма 28 країнами-учасницями організації. У Подгориці сподіваються, що це може відбутися на саміті організації в травні 2017 року, пише Reuters.

Країни, що вступають в НАТО, підписують також протоколу Північноатлантичного договору про приєднання до нього Греції і Туреччини, оскільки він вносить зміни в шосту статтю договору.