Пасажирка літака заказала на борту обід і розстроїлася до сліду від його виду

Пасажирка британського лоукостера Jet2 заказала сендвіч на борту літака і розстроїлася до слезу із-за невідповідності реального обіду картинці з меню. Відео обіду, яке дівчина опублікувала в TikTok, швидко стало вірусним — на це звернуло увагу видання Metro.

Як розповідала путешественниця, вона вирішила замовити спецпитання під час рейсу з Бірмінгема в Марбелью — дівчина була голодною, тому вибрала ситний на вид сендвіч за 4,3 фунта стерлінгів (поштою 300 рублів).

Однак очікування пасажирів не виправдалися. Замість сендвича з великою кількістю способів принесли дві куски хліба з майонезом і пучком салату — обіцяної куриці в них не було. На відео можна услышать, как туристка плачет от разочарования, — в итоге она положила между хлебом чипсы.

Раніше в сентябре 2021 року британський турист купив квиток у перший клас поїзда, наступного з Бірмінгема в Единбурзі, і пожаловався на їжу. Пасажир вирішив придбати квиток за більш дорогим тарифом, понадеявшись на високий рівень сервісу. Однак замість обіцяного обіду путешественникам принесли один тост, чашку чая і хлопья з молоком.