Передбачена загибель мільярда людей від смертоносної епідемії

Дослідники з Центру безпеки охорони здоров’я Джона Хопкінса (США) розробили правдоподібний сценарій пандемії, викликаної вірусом грипу, який своєю вірулентністю і патогенністю нагадує збудника атипової пневмонії. Виявилося, що приблизно через два роки після початку спалаху жертвами хвороби стануть 150 мільйонів чоловік, а при недостатніх зусиллях зі стримування інфекції та розробці вакцини – майже мільярд людей. Про це повідомляє видання Science Alert.

Згідно зі сценарієм, через місяць після появи нової атипової інфекції, викликаної вірусом парагрипу Clade X, організаціями охорони здоров’я були виявлені 400 випадків захворювання і 50 смертей. Епідемія поширилася в Німеччині і Венесуелі. У перший тиждень хвороби у хворих були звичайні симптоми грипу, включаючи кашель і лихоманку, проте потім розвивалися такі ускладнення, як енцефаліт і кома.

Симуляція Clade X була призначена для оцінки ефективності дій політиків і експертів з медичної безпеки в разі реальної пандемії. Однак до кінця дня, що було еквівалентно 20 місяців після початку епідемії, у всьому світі загинуло 0,15 мільярда осіб, а в США – 15-20 мільйонів чоловік. При відсутності вакцини смертність продовжувала зростати, в результаті чого загинуло до 10 відсотків всього населення Землі.

За словами вчених, особливу тривогу викликає те, що Clade X не був більш заразним і смертоносним, ніж SARS – тяжкий гострий респіраторний синдром, або атипова пневмонія. Коронавірус SARS заразив більше восьми тисяч чоловік з 2002 по 2003 рік і вбив 10 відсотків інфікованих. Людство врятувало те, що вірус був не особливо контагіозний, поки у хворого не з’являлися важкі симптоми. В результаті спалаху інфекції відбувалися головним чином в медичних установах, що запобігло поширення вірусу в інших громадських місцях. Зрештою мутації вірусу привели до появи менш заразних штамів SARS.

Однак Clade X, який, як і звичайний грип, заразний до появи симптомів, може поширюватися з тією ж швидкістю, що і SARS, не обмежуючись лікарнями. За задумом розробників симуляції, інфекційний агент також володів генами вірусу лихоманки Західного Нілу і був розроблений групою біотерористів.