Полиграфия онлайн: удобно, доступно, универсально

Сегодня, чтобы напечатать визитки, календари и другую полиграфическую продукцию, не обязательно обращаться в типографию, ведь сделать это можно онлайн. Услуги онлайн сервисов становятся все более популярными, поскольку как компании, так и частные заказчики оценили такие их преимущества, как удобство, доступность, практичность.
Интернет-типография на самом деле – это целое производство, имеющее в своем распоряжении самое современное полиграфическое оборудование. Такие сервисы заинтересованы в привлечении как можно большего числа клиентов, поэтому выполняют заказы максимально быстро. Как правило, они предлагают все виды печати и широкий ассортимент полиграфических изделий, среди которых:
- визитки,
- флайеры,
- листовки,
- блокноты,
- наклейки,
- этикетки,
- бланки,
- брошюры,
- пластиковые карточки и проч.
Некоторые онлайн типографии – к их числу принадлежит типография Printme – предлагают дополнительные услуги, такие, как:
- печать на холстах,
- кружках,
- футболках,
- пластике и так далее.
Посетив сайт популярного столичного онлайн сервиса www.printme.kiev.ua, можно ознакомиться с доступными услугами, расценками и условиями сотрудничества. Если все устраивает, заказ оформляется легко и быстро – из офиса или квартиры. Причем, заполнить форму сможет даже начинающий пользователь. Если возникнут вопросы, они всегда решаются по телефону или электронной почтой.
Онлайн типографии работают с готовыми шаблонами полиграфической продукции или разрабатывают индивидуальные макеты. В первом случае заказчику достаточно всего лишь выбрать на сайте вариант из многочисленных шаблонов – будь то визитка, листовка, буклет или флайер.
Рынок онлайн типографий будет и в дальнейшем активно развиваться, ведь такие услуги пользуются спросом: это удобно и универсально