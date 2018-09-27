Полиграфия онлайн: удобно, доступно, универсально

Сегодня, чтобы напечатать визитки, календари и другую полиграфическую продукцию, не обязательно обращаться в типографию, ведь сделать это можно онлайн. Услуги онлайн сервисов становятся все более популярными, поскольку как компании, так и частные заказчики оценили такие их преимущества, как удобство, доступность, практичность.

Интернет-типография на самом деле – это целое производство, имеющее в своем распоряжении самое современное полиграфическое оборудование. Такие сервисы заинтересованы в привлечении как можно большего числа клиентов, поэтому выполняют заказы максимально быстро. Как правило, они предлагают все виды печати и широкий ассортимент полиграфических изделий, среди которых:

визитки,

флайеры,

листовки,

блокноты,

наклейки,

этикетки,

бланки,

брошюры,

пластиковые карточки и проч.

Некоторые онлайн типографии – к их числу принадлежит типография Printme – предлагают дополнительные услуги, такие, как:

печать на холстах,

кружках,

футболках,

пластике и так далее.

Посетив сайт популярного столичного онлайн сервиса www.printme.kiev.ua, можно ознакомиться с доступными услугами, расценками и условиями сотрудничества. Если все устраивает, заказ оформляется легко и быстро – из офиса или квартиры. Причем, заполнить форму сможет даже начинающий пользователь. Если возникнут вопросы, они всегда решаются по телефону или электронной почтой.

Онлайн типографии работают с готовыми шаблонами полиграфической продукции или разрабатывают индивидуальные макеты. В первом случае заказчику достаточно всего лишь выбрать на сайте вариант из многочисленных шаблонов – будь то визитка, листовка, буклет или флайер.

Рынок онлайн типографий будет и в дальнейшем активно развиваться, ведь такие услуги пользуются спросом: это удобно и универсально